Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 18:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
İzmir'de kazanan Kayserispor
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Kayserispor, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'de son 7 haftaya düşme hattında giren Göztepe, 32. hafta mücadelesinde Yukatel Kayserispor'u konuk etti.
Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.
Mücadele, 2-1'lik Yukatel Kayserispor üstünlüğüyle noktalandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Emrah ve 26. dakikada Kemen kaydetti.
Göztepe adına Di Santo'nun 45. dakikada kaydettiği gol, puan için yeterli olmadı.
Hikmet Karaman'ın öğrencileri, elde ettikleri bu galibiyetle 41 puana ulaşarak maç fazlasıyla 14. sıraya yerleşti.
27 puanlı Göztepe ise 19. sırada kaldı.
Etiketler: Kayserispor Göztepe Süper Lig
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