Bakan Kasapoğlu, milli eskrimci Aleyna Ertürk için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazanan Aleyna Ertürk'ü kutluyorum. Sporcumuzun dünya şampiyonluğunu elde etmesi bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Genç sporcumuz Aleyna'nın başarılarının devamını diliyorum."