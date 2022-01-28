Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 16:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının tarihi açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı 23 Şubat'ta oynanacak.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. Haftasında 18 Ocak 2022 Salı günü ilk yarısı oynanan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle önce bir gün sonraya, ardından da ileri bir tarihe ertelenen Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, 23 Şubat Çarşamba günü oynanacak.
Müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.
Etiketler: Gaziantep FK Yeni Malatyaspor Süper Lig
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