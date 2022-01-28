Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Ndao ile 2021-2022 yılı sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandı.

"Futbolcumuza hoşgeldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denilen paylaşımda, Ndao'nun Antalyaspor tesislerindeki videosuna da yer verildi.

Hoş Geldin Alassane Ndao!



Kulübümüz Alassane Ndao ile 2021-2022 Sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/UjQIPWhXFx — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) January 28, 2022

Videoda telefon görüşmesi yapan Ndao, "Geldim geldim Antalyaspor'dayım. Evet çok güzel. Burada insanlar çok cana yakın. Bizi başarıya götürecek şey de bu. Sevinçlerimizi büyütmek için benim de böyle güçlü bir aileye ihtiyacım var. İhtiyacım olan tüm güzel hisler burada var. " ifadelerini kullandı.

Videoda ardından telefonu kapatan Ndao, "Geldim, gördüm, hazırım." dedi.