Bu sezon Formula 2'de yarışma kararı alan milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Geçen hafta yarışın ilk ayağında kaza yapan Cem, aracının hafta sonu yapılacak yarışa yetiştirilemediğini belirtti.

"Aracımın bu hafta sonuna yetişmesi için tüm ekip son ana kadar çok çabaladık ama yetişemeyeceği bilgisini az önce net bir şekilde aldım. Formula Asya'da maalesef bu hafta sonu yokum. Desteğiniz için çok teşekkürler. Formula 2 için tam gaz hazırlanmaya devam."