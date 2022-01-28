Galatasaray’ı transferde yoğun günler bekliyor. Yönetim, kadroya yapılacak takviyeleri UEFA listesine yetiştirmek istiyor.

Kurallar gereği 3 isim çıkarıp 3 isim ekleme hakkı bulunan sarı kırmızılılar, forvet, orta saha ve ön libero transferini UEFA listesine yazdırmayı planlıyor.

UEFA listesinde günceleme, yabancı ve Türk futbolcu olarak birebir eş değer şekilde yapılıyor. Galatasaray'ın bu noktada yabancı kontenjanı sorununu çözmesi gerekiyor.

Sarı kırmızılıların kadrosunda Omar Elabdelloui ile birlikte 13 yabancı futbolcu bulunuyor.

Luyindama ayrılığının resmileşmesi ile bu sayı 12’ye düşecek. Kadroya katılacak 3 oyuncunun da yabancı olmasıyla sayı 15’e yükselecek.

Babel ile yollar ayrılabilir

Mevcut kadroda ayrılığa yakın bir diğer isim ise Ryan Babel. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hollandalı futbolcu, şu anda anlaşmalı fesih kararına sıcak bakmıyor.

35 yaşındaki futbolcunun 6 aylık ücreti ve geçmiş hak edişleri ile yaklaşık 2 milyon euroluk alacağı bulunuyor. Yönetim, kontenjanı açmak için Babel’in alacaklarını ödeyerek sözleşmesini feshetmeyi düşünüyor.

Luis Campos ile anlaşıldı

Diğer yandan Galatasaray, Luis Campos ile anlaştı. Portekizli futbol adamı, kulübün resmi çalışanı olmadan sarı kırmızılılara danışmanlık desteği verecek.

Campos ile gelen ve giden oyuncular, kadro planlaması ve scout ekibinin güncellenmesi konusunda fikir alışverişi yapılacak.

Başkan yardımcılığına Özgür Kalelioğlu getirildi

Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığı görevine Özgür Kalelioğlu getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu uyarınca Özgür Kalelioğlu'nun başkan yardımcılığına getirildiği belirtildi.

Galatasaray Kulübünde Rezan Epözdemir yönetim kurulu ve başkan yardımcılığı görevlerinden istifa etmişti.