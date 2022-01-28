Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nin kick boksçuları 11 madalya kazandı
Gençlerbirliği Kulübü, Ordu'da düzenlenen 2022 Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda sporcularının 11 madalya kazandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı sporcular 2 altın, 4 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 11 madalya elde etti.
Kategorilerine göre madalya kazanan sporcular şöyle:
Altın madalya: Kübra Varlık (Büyük kadınlar kick light), Rabia Aygün (Genç kadınlar kick light)
Gümüş madalya: Batuhan Dayı (Büyük erkekler 84 kilo light contact), Gülşah Çakır (Büyük kadınlar light contact), Melike Gençaslan (Büyük kadınlar full contact), Hüseyin Karaağaç (Yıldız erkekler kick light)
Bronz madalya: Yağmur Özçelik (Genç kadınlar K-1 rules), Batuhan Ünal (Genç erkekler light contact), Yavuzhan Mahdum (Genç erkekler kick light), Safiye Yayilkan (Yıldız kızlar kick light), Öznur Ayhopa (Yıldız kızlar lick light)
Etiketler: Gençlerbirliği
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