Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı sporcular 2 altın, 4 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 11 madalya elde etti.

Kategorilerine göre madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın madalya: Kübra Varlık (Büyük kadınlar kick light), Rabia Aygün (Genç kadınlar kick light)

Gümüş madalya: Batuhan Dayı (Büyük erkekler 84 kilo light contact), Gülşah Çakır (Büyük kadınlar light contact), Melike Gençaslan (Büyük kadınlar full contact), Hüseyin Karaağaç (Yıldız erkekler kick light)

Bronz madalya: Yağmur Özçelik (Genç kadınlar K-1 rules), Batuhan Ünal (Genç erkekler light contact), Yavuzhan Mahdum (Genç erkekler kick light), Safiye Yayilkan (Yıldız kızlar kick light), Öznur Ayhopa (Yıldız kızlar lick light)