Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Gervinho lakablı Fildişi Sahilli futbolcu Gervais Lombe Yao Kouass'nin sözleşmesi 6 aylığına feshedildi ve yeni sözleşme imzalandı.

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla Şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan yeni anlaşma ile oyuncumuzun eski sözleşmesindeki hakları korunmuştur."