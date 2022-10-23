Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 22:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray'da puan kayıpları sürüyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2-0 önde götürdüğü maçta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı 9 kişiyle tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı.
Sarı-kırmızılılar mücadelenin ilk yarısını 11. dakikada Mertens ve 22. dakikada Icardi'nin attığı golle 2-0 önde tamamladı.
Alanyaspor ikinci yarıya baskılı başlarken; Akdeniz ekibinde Balkovec 68. dakikada frikikten attığı golle farkı 1'e indirdi.
Akdeniz ekibi, Hassan'ın 90. dakikada attığı golle skorda 2-2'lik eşitliği sağladı.
Galatasaray'da Sacha Boey 31. dakikada, Abdülkerim Bardakcı da 90+4 dakikda direkt olarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Etiketler: Alanyaspor Galatasaray Son Dakika Süper Lig
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