Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Japonya’nın Hiroşima kentinde gerçekleştirilen Para Yelken Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Miray Ulaş'ı kutluyorum. Para yelken alanında tarihimizdeki ilk gümüş madalyayı ülkemize kazandıran milli sporcumuzun başarısında ailesi başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor, Miray Ulaş’ın başarılarının devamını diliyorum."