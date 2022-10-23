Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 19:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Miray Ulaş için tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'da düzenlenen Para Yelken Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Miray Ulaş'ı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Japonya’nın Hiroşima kentinde gerçekleştirilen Para Yelken Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Miray Ulaş'ı kutluyorum. Para yelken alanında tarihimizdeki ilk gümüş madalyayı ülkemize kazandıran milli sporcumuzun başarısında ailesi başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor, Miray Ulaş’ın başarılarının devamını diliyorum."
Etiketler: Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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