Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli halterci Sara Yenigün'den 3 altın madalya
[Fotograf: AA]
Milli halterci Sara Yenigün, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Durres şehrinde devam eden organizasyonun sekizinci gününde 87 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Sara Yenigün, 3 altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.
Ay-yıldızlı halterci, koparmada 95 kilo, silkmede 123 kilo ve toplamda 218 kiloluk dereceyle 3 altın madalya elde etti.
Bu sonuçla millilerin şampiyonadaki madalya sayısı 14 altın, 17 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 37 oldu.
Etiketler: Halter
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