Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 21:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Kayserispor Paşa'yı üzdü
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golü 43. dakikada Mame Thiam attı.
Bu sonucun ardından 3 maçtır kazanamayan Kasımpaşa 13 puanda kalırken sahadan galibiyetle ayrılan Yukatel Kayserispor ise puanını 19'a yükseltti.
Etiketler: Kayserispor Kasımpaşa Süper Lig
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