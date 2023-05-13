Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimler netleşiyor

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray gelecek sezonun planlamasını da yapıyor. Takıma katılacak futbolcuların yanı sıra, kulüpten ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

Gomis ile yollar ayrılacak

Geçtiğimiz günlerde yönetim ve teknik heyete, kalan maçlarda forma giymek istemediğini söyleyen ancak daha sonra affedilen Bafetimbi Gomis'in, sezon sonunda sözleşmesi bitecek.

37 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon kadroda olması beklenmiyor.

Mata'nın sözleşmesi yenilenemeyecek

Yaz transfer döneminin son gününde takıma katılan Juan Mata ise Galatasaray'da beklenen katkıyı veremedi. 35 yaşındaki futbolcuyla da sözleşme yenilenmeyecek.

Adekugbe ve Emre Taşdemir yeni sezonda düşünülmüyor

Diğer yandan sol bek bölgesinde de ayrılıklar yolda.

Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'dan kiraladığı Sam Adekugbe ve bu sezon nadiren forma giyen Emre Taşdemir'in yeni sezon planlamasında yer almadığı öğrenildi.

