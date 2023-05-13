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Spor
DHA 13.05.2023 13:55

Göztepe'nin gözü Tijanic'te

Spor Toto 1. Lig'de salı günü Gürsel Aksel Stadı'nda direkt Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Çaykur Rizespor'la çok kritik maçta karşı karşıya gelecek play-off hattındaki Göztepe, bir yandan da oyuncu satışına odaklandı.

Göztepe'nin gözü Tijanic'te
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Sezon başında Fenerbahçe'ye 500 bin euro karşılığında kiralıdığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ı 1 milyon 200 bin euroya sarı-lacivertlilere veren Göztepe, gözünü orta saha oyuncusu David Tijanic'e çevirdi.

Devre arasında Sloven oyuncuyu Al Adalah'a kiralayan sarı-kırmızılılar, Suudi Arabistan temsilcisinin küme düşmesi halinde Tijanic'ten gelir elde edemeyecek.

İki kulüp arasında yapılan sözleşmede Al Adalah'ın Pro Lig'de kalması halinde Tijanic satın alma opsiyonunu kullanacak.

Şu anda ligde 21 puanla 15. basamakta yer alan Al Adalah küme düşme hattında yer alıyor.

Bitime 4 maç kala en yakın rakibi 14'üncü Al Khaleej'in 3 puan gerisinde yer alan Al Adalah, lige veda ederse Tijanic, Göztepe'ye dönecek. Tijanic, bu sezon Göztepe'de 18 lig maçına çıkıp 1 gol attı.

Deneyimli oyuncu Al Adalah'ta ise 14 müsabakada boy gösterdi ve 3 kez fileleri sarstı. Göztepe'nin 25 yaşındaki futbolcu ile 2026 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. 

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