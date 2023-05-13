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Spor
AA 13.05.2023 13:50

Milli para atletler İtalya'da 6 madalya kazandı

Para Atletizm İtalya Grand Prix'sinin ilk gününde milli sporcular, 4 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

Milli para atletler İtalya'da 6 madalya kazandı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Jesolo kentindeki organizasyona 55 ülkeden 898 sporcu katılıyor.

Turnuvanın ilk gününde 15 farklı kategoride düzenlenen yarışlarda milli sporcular, 4 altın, 2 gümüş madalyanın sahibi oldu. Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

Altın:

Kadınlar 100 metre: Hamide Doğangün

Kadınlar 400 metre: Hamide Doğangün

F34 cirit atma: Muhsin Kaedi

F57 cirit atma: Muhammet Khalvandi

Gümüş:

Kadınlar 100 metre: Zübeyde Süpürgeci

Kadınlar 400 metre: Zübeyde Süpürgeci

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