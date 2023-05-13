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Spor
AA 13.05.2023 13:43

Novak Djokovic Roma'da sürprize izin vermedi

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde favori raketlerden 1 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic, Arjantinli rakibi Tomas Martin Etcheverry'i setlerde 2-0 yenerek, üst tura yükseldi.

Novak Djokovic Roma'da sürprize izin vermedi

Başkent Roma’daki Foro Italico kompleksindeki toprak kortlarda bu yıl 80’incisi düzenlenen turnuvaya kadınlar ve erkeklerde 2. tur müsabakalarıyla devam edildi.

Roma Açık’ı en son geçen yıl kazanan ve toplamda 6 şampiyonluğu bulunan dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic, ikinci turdan başladığı turnuvada bugün Arjantinli rakibi Tomas Martin Etcheverry ile karşılaştı. İlk sette zorlanan Djokovic, rakibi Etcheverry'i 7-6(5) ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek, adını üst tura yazdırdı.

4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud da Fransız rakibi Arthur Rinderknech'i 6-4 ve 6-0’lık iki setle 2-0 mağlup ederek, 3.tura yükseldi.

7 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Dune, Fransız Arthur Fils'ı 6-3'lük iki setle 2-0 yenerek, üst tura çıktı.

8 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner, Avustralyalı rakibi Thanasi Kokkinakis'i 6-1 ve 6-4’lük setlerle 2-0 yenerek adını 3. tura yazdırdı.

Tek kadınlarda geçen yılın finalisti Jabeur'dan erken veda

Kadınlarda dünya 1 numarası ve Roma Açık'ın son 2 seneki şampiyonu Polonyalı Iga Swiatek, Rus rakibi Anastasia Pavlychenkova'yı 6-0’lık iki setle 2-0 mağlup ederek, 3. tura yükseldi.

Tek kadınlarda günün sürprizi, bu turnuvada geçen yıl final oynayan Tunuslu Jabeur'un 2. turda elenmesiyle yaşandı. Kadınların 4 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur, İspanyol raket Paula Badosa'ya 6-1 ve 6-4’lük setlerle 2-0 kaybederek, turnuvaya erken veda etti. Badosa, tur atladı.

7 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina da ev sahibi ülkeden Jasmine Paolini'yi 7-6(4) ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti ve üst tura yükseldi.

8 numaralı seribaşı Rus Daria Kasatkina da İtalyan Lisa Pigato'yu 6-1 ve 6-2’lik setlerle 2-0 yenerek üst tura çıktı.

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