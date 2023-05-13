Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 13.05.2023 13:28

Kadın ampute futbolunda rekabet Dünya Kupası'na taşınıyor

Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, gelecek yıl Kadınlar Ampute Futbol Dünya Kupası düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Kadın ampute futbolunda rekabet Dünya Kupası'na taşınıyor
[Fotograf: AA]

Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, kadın ampute futbolunun gelişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uztürk, WAFF Başkanlığı görevine 2020'de seçildiğini belirtti.

"Seçilirken verdiğimiz sözlerden birisi, kadın ampute futbolunun geliştirilmesi ve Dünya Kupası evresine götürülmesiydi. Bugün 15-16 ülkenin ulusal takımlarını oluşturduğunu görüyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Uztürk, Ruanda'da 14-16 Mart tarihlerinde yapılan FIFA Genel Kurulu'nda kadın ampute futbolun tanıtımı için gösteri maçı düzenlendiğini dile getirdi.

"FIFA'nın desteğini almak için girişimlerde bulunduk. Bu aynı zamanda kadın-erkek ampute futbolun tanıtımı için de müthiş bir başarı oldu. WAFF bünyesinde 1. başkan yardımcımız Celeste Tchiama'nın önderliğindeki kurul, var gücüyle 2024'te Kadınlar Ampute Futbol Dünya Kupası organizasyonunu gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'de de girişimler artacaktır"

WAFF Başkanı Arif Ümit Uztürk, erkeklerde İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyonluğa Türkiye'nin ulaştığına dikkati çekerek, "Umarım en kısa zamanda ülkemizde de kadın ampute futbolu için girişimler artacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Uztürk, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda (TBESF) başkanlık görevine Alpaslan Erkoç'un seçildiğini hatırlattı.

"TBESF'nin yeni başkanı Alpaslan Erkoç'un da bu konuya hassasiyetle yaklaşacağını biliyor ve bu vesileyle kendisine ve ekibine de başarılar diliyorum."

Uztürk ayrıca, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda tüm engelli bireylerin sosyal yaşam haklarının beklentileri doğrultusunda gerçekleşmesini diledi.

Sıradaki Haber
Kayserispor'da gelecek için umutlar arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:58
Göle düşen öğrenciyi kurtarmaya çalışan 4 kişi kayboldu
14:25
Yardım çığlığı ihbarına giden polisler, "çok üzgün" bir keçiyle karşılaştı
14:16
Devlet Bahçeli: Bunlar gayrimilli bataklıkta debeleniyorlar
14:08
Depremzedeler için 117 tahliye ve başvuru noktası belirlendi
14:05
Sebze meyve ihracatçılarının en büyük pazarını Rusya oluşturuyor
13:57
ÇAYKUR'un yaş çay alımı sürüyor
Yapımında sona gelinen Defne Devlet Hastanesi 10 güne tamamlanacak
Yapımında sona gelinen Defne Devlet Hastanesi 10 güne tamamlanacak
FOTO FOKUS
Yağmur suyu borusunda 1,7 metrelik timsah görüldü
Yağmur suyu borusunda 1,7 metrelik timsah görüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ