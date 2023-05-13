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Spor
AA 13.05.2023 13:18

Paralimpik milli okçu Öznur Cüre Girdi zor günleri başarılarıyla aştı

Trafik kazası nedeniyle felç kalan, daha sonra paralimpik okçulukta Türkiye'yi temsil etmeye başlayan Öznur Cüre Girdi, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Paralimpik milli okçu Öznur Cüre Girdi zor günleri başarılarıyla aştı
[Fotograf: AA]

Öznur Cüre Girdi'nin hayatı 17 yaşındayken geçirdiği trafik kazasıyla değişti. Kaza sonrası yaklaşık 1 yıl hastanede tedavi gören Girdi'nin belden aşağısı felç kaldı.

Tedavi gördüğü hastanede tanıştığı milli okçu Bahattin Hekimoğlu'nun tavsiyesiyle bu branşa yönelen Girdi, ailesinin verdiği destekle gönül verdiği spor dalında milli takıma kadar yükselip, başarılar kazandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Başarılarına yenisini eklemek istiyor

Zor günleri sporla aşan Girdi, Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde kampa girdiklerini ve Aksaray Okçuluk Salonu'nda antrenmanlarına devam ettiğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Girdi, geçirdiği trafik kazası sonrası zor günler geçirdiğini, sporla toparlandığını aktardı.

"Trafik kazasında annem ve ben engelli kaldık. Daha sonra da spor hayatım başladı. 2018'de çok yoğun bir çalışma temposuna girdik. 2019'da Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum ve milli takıma dahil edildim. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandım. 2022'de ise Sevgi Yorulmaz ile dünya şampiyonluğunu yakaladık. En son Avrupa Şampiyonası'nda bireysel ikinciliği, karışık takım üçüncülüğü ve takım birinciliğimiz var. Hedefim, 2024 Paris Paralimpik Oyunları. Bu yüzden Avrupa ve dünya şampiyonalarında iyi dereceler elde edip, kota almam gerekiyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için çabalıyor, tüm antrenmanlara eksiksiz katılmaya çalışıyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Girdi ayrıca, engelli bireylerin, ailenin de desteğiyle bir spor branşı tercih edip, bu alanda başarılı olabileceğini sözlerine ekledi.

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