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Spor
AA 13.05.2023 13:13

NBA'de Lakers ile Heat konferanslarında finale kaldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers ile Miami Heat, serilerini 4-2 kazanarak konferanslarında finale yükseldi.

NBA'de Lakers ile Heat konferanslarında finale kaldı

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Batı Konferansı yarı final serisinin 6. maçında Los Angeles Lakers, yıldızı oyuncusu LeBron James'in üstün performansının yardımıyla, konuk ettiği son şampiyon Golden State Warriors'ı 122-101 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 4-2 kazanan Lakers, konferans finalinde Denver Nuggets'ın rakibi oldu.

Lakers'ta James 30 sayı, 9'ar ribaunt ve asist, Austin Reaves 23 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, D'Angelo Russell 19 sayı, Anthony Davis 17 sayı, 20 ribaunt, Lonnie Walker 13 sayı ile takımına galibiyeti getirdi.

Warriors'ta Stephen Curry 32 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Donte DiVincenzo 16 sayı, 4 ribaunt, Kevon Looney 9 sayı, 18 ribaunt, Draymond Green 9'ar sayı ve ribauntla mücadele etti.

Heat konferansında finale kaldı

Doğu Konferansı play-off yarı final serisinin 6. maçında Miami Heat, konuk ettiği New York Knicks'i 96-92 yendi. Ev sahibi ekip, seriyi 4-2 kazanarak konferansında adını finale yazdıran ilk takım oldu. Heat, 3-3 eşitlikle devam eden Boston Celtics-Philadelphia 76ers eşleşmesini geçen tarafla finalde karşılaşacak.

Heat'te Jimmy Butler 24 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Bam Adebayo 23 sayı, 9 ribaunt, Max Strus 14 sayı, 6 ribaunt, Kyle Lowry 11 sayı, 9 asist, 4 ribaunt, 3 top çalmayla galibiyette etkili oldu.

Knicks'te Jalen Brunson 41 sayı, 4 ribaunt, Julius Randle 15 sayı, 11 ribaunt, Josh Hart 11 sayı, 7 ribaunt, RJ Barrett 11 sayıyla oynadı.

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