Muaythai Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 13 madalya kazandı

Türkiye Muaythai Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs'ta başlayan ve bugünkü final müsabakalarıyla sona eren şampiyonada 102 ülkeden 1000'in üzerinde sporcu yarıştı.

Şampiyonada 2 altın, 5 gümüş, 6 bronz madalya kazanan milli sporcular, topladıkları puanlarla ülke sıralamasında da birincilik elde etti. Ayrıca ferdi madalya sıralamasında da ay yıldızlılar, dünya üçüncüsü oldu.

Muaythai Dünya Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular şöyle:

- 51 kiloda Gülistan Turan (altın)

- 63.5 kiloda Sercan Koç (altın)

- +91 kiloda Umut Eryılmaz (gümüş)

- 75 kiloda Mensure Karadayı (gümüş)

- 57 kiloda Nefise Atalay (gümüş)

- 67 kiloda Halime Eke (gümüş)

- 63.5 kiloda Bediha Taçyıldız (gümüş)

- 48 kiloda Salih Samet Oruç (bronz)

- 45 kiloda Ayten Özdemir (bronz)

- 48 kiloda Ezgi Yılmaz (bronz)

- 51 kiloda Cihan Doğu (bronz)

- 67 kiloda Ekrem Yardımcı (bronz)

- 91 kiloda Muammer Can Şahin (bronz)