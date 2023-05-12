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Spor
AA 12.05.2023 22:06

Muaythai Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 13 madalya kazandı

Tayland'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 altın, 5 gümüş, 6 bronz madalya kazanırken, Türkiye ülke sıralamasında da birinci oldu.

Muaythai Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 13 madalya kazandı
[Temsili fotoğraf: Arşiv]

Türkiye Muaythai Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs'ta başlayan ve bugünkü final müsabakalarıyla sona eren şampiyonada 102 ülkeden 1000'in üzerinde sporcu yarıştı.

Şampiyonada 2 altın, 5 gümüş, 6 bronz madalya kazanan milli sporcular, topladıkları puanlarla ülke sıralamasında da birincilik elde etti. Ayrıca ferdi madalya sıralamasında da ay yıldızlılar, dünya üçüncüsü oldu.

Muaythai Dünya Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular şöyle:

- 51 kiloda Gülistan Turan (altın)

- 63.5 kiloda Sercan Koç (altın)

- +91 kiloda Umut Eryılmaz (gümüş)

- 75 kiloda Mensure Karadayı (gümüş)

- 57 kiloda Nefise Atalay (gümüş)

- 67 kiloda Halime Eke (gümüş)

- 63.5 kiloda Bediha Taçyıldız (gümüş)

- 48 kiloda Salih Samet Oruç (bronz)

- 45 kiloda Ayten Özdemir (bronz)

- 48 kiloda Ezgi Yılmaz (bronz)

- 51 kiloda Cihan Doğu (bronz)

- 67 kiloda Ekrem Yardımcı (bronz)

- 91 kiloda Muammer Can Şahin (bronz)

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