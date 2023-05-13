Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 13.05.2023 13:38

Serbest Dalış Milli Takımı yurda döndü

Kuveyt'te düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 8 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanan milli sporcular, İstanbul'a geldi.

Serbest Dalış Milli Takımı yurda döndü
[Fotograf: AA]

Madalyalı sporcular için İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde karşılama töreni düzenlendi. Milli sporcular, Türk bayrağı ve çiçeklerle karşılandı.

Sporcuları karşılayanlar arasında bulunan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Oğuz Aydın, bünyelerindeki 11 branştan biri olan serbest dalışta Havuz Dünya Şampiyonası'nda elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Aydın, geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda yine önemli başarı elde ettiklerini hatırlattı.

"Dünya Şampiyonası'ndan yine 23 madalyayla dönerek, geçen yılki başarılarını tescil etmiş oldular. Başarı grafiğimiz hiç düşmedi ve devam da edecek inşallah. "

Aydın, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Milli sporcuların madalya gururu

Milli sporculardan Baran İşçan, önemli bir yarışmada takım olarak hem eğlendiklerini hem de başarı elde ettiklerin kaydetti. İşçan, yarışmada 5 madalya kazandığını aktardı.

"1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya aldım. Dünya rekoru da kırdım. Bundan 4 gün sonra Mısır'da yapılacak olan yarışmaya hazırlanacağım."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sporculardan Adasu Ramazanoğlu, önemli bir yarışmayı geride bıraktıklarını dile getirdi.

"Hem benim hem de arkadaşlarım açısından çok iyi geçti. Bir sürü madalya toplayarak ülkemizi gururlandırdık. Ben 2 altın ve 1 gümüş madalya aldım. Yüz metre yarışmalarında (Speed apnea) dünya rekor kırdım."

Karşılama törenine Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TSSF yetkileri ile milli sporcuların aileleri katıldı.

Sıradaki Haber
Milli güreşçi Burhan Akbudak olimpiyat altınına odaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:58
Göle düşen öğrenciyi kurtarmaya çalışan 4 kişi kayboldu
14:25
Yardım çığlığı ihbarına giden polisler, "çok üzgün" bir keçiyle karşılaştı
14:16
Devlet Bahçeli: Bunlar gayrimilli bataklıkta debeleniyorlar
14:08
Depremzedeler için 117 tahliye ve başvuru noktası belirlendi
14:05
Sebze meyve ihracatçılarının en büyük pazarını Rusya oluşturuyor
13:57
ÇAYKUR'un yaş çay alımı sürüyor
Yapımında sona gelinen Defne Devlet Hastanesi 10 güne tamamlanacak
Yapımında sona gelinen Defne Devlet Hastanesi 10 güne tamamlanacak
FOTO FOKUS
Yağmur suyu borusunda 1,7 metrelik timsah görüldü
Yağmur suyu borusunda 1,7 metrelik timsah görüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ