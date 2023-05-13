Jorge Jesus'un değişmezi Attila Szalai

Attila Szalai, bu sezon Fenerbahçe’nin en çok süre alan futbolcusu oldu. Jorge Jesus’un değişmezleri arasına giren oyuncu, Spor Toto Süper Lig'de sarı lacivertlilerin oynadığı 31 maçın 29’unda forma giydi.

Toplam iki bin altı yüz on dakika sahada kalan Szalai, 2 de gol kaydetti.

Fenerbahçe, Szalai’nin bazı maçlarda yaptığı hatalar nedeniyle kalesinde goller de gördü. Bu süreçte Macar futbolcunun sürekli oynatılması, zaman zaman eleştirilere de neden oldu.

Ancak 25 yaşındaki futbolcu geçen sezona göre daha olumlu istatistikleri ile dikkat çekti. Geçen sezon maç başına yüzde 81 pas isabet oranıyla oynayan Szalai, bu sezon bu oranı yüzde 84’e çıkardı.

Attila Szalai benzer gelişmeyi hava topu kazanmada ve ikili mücadelede de gösterdi. 2021-2022 sezonunda maç başına 1 virgül 2 olan hava topu kazanma ortalamasını 2'ye yükseltti.

İkili mücadele kazanma oranını da yüzde 47’den yüzde 61'e taşıyan Szalai, başarılı bir grafik çizdi.