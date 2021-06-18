Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın anlaşmadan 1 yıl erken çıkmak için yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı.

"Kulübümüz, UEFA ile 13 Haziran 2018 tarihinde imzaladığı Uzlaşma Anlaşması'na tam uyum göstermesinin ardından Uzlaşma Anlaşması kapsamında öngörülen süreden 1 yıl erken çıkmak amacıyla 2021 yılının şubat ayında başvuruda bulunmuştur. UEFA'nın ilgili birimleri tarafından son 3 mali yıl sonuçları ve 2020-21 mali yıl öngörüleri üzerinde yapılan incelemelerin ardından kulübümüzün başa baş kriteri başta olmak üzere Uzlaşma Anlaşması'nın tüm şartlarına tam uyum gösterdiği tespit edilmiştir. Bugün UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birimi Baş Müfettişi Yves Leterme tarafından kulübümüze gönderilen yazıyla beraber kulübümüz, Uzlaşma Anlaşması kapsamından çıkmıştır. Bu kararla beraber kulübümüz için Uzlaşma Anlaşması kapsamında uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır."

UEFA Uzlaşma Anlaşması'nın sona ermesi hakkında pic.twitter.com/ibj2NYFS5N — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 18, 2021

"UEFA'ya teşekkür ediyorum. Bizim savlarımıza ikna oldular"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de konu ile ilgili kulüp televizyonundan değerlendirmelerde bulundu.

"Geldiğimizden beri FFP ile uğraştık. 2+1 yıl ceza alacaktık ama kendimizi iyi ifade ettik ve 4 yıllık yapılandırma anlaşması yaptık. Arkasından CAS'a gitti dava. Orada da kazandık. Satmadan alamama kuralı bizi çok sınırladı. Bize eleştiride bulundular, onlara da hak veriyorum. Şİmdi size müjdeyi vereceğim. Bugün itibarıyla biz, daha bir yılımız olmasına rağmen Finansal Fair Play'den çıkış yaptık. Buradan UEFA'ya teşekkür ediyorum. Bizim savlarımıza ikna oldular. Sağ olsunlar bizi bir yıl önceden serbest bıraktılar."