Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Ferhat Kaplan'ın daha önce Gençlerbirliği ve Antalyaspor formaları giydiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz." denildi.