Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor Ferhat Kaplan'ı kadrosuna kattı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Ferhat Kaplan'ın daha önce Gençlerbirliği ve Antalyaspor formaları giydiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz." denildi.
Kulübümüz daha önce Gençlerbirliği ve Antalyaspor formalarını giymiş tecrübeli kaleci Ferhat Kaplan ile iki yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/benbA1luFN— Adana Demirspor #ŞAMPİYON (@AdsKulubu) June 18, 2021
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