Golcü oyuncuyla yıllık 900 bin liradan 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kariyerinden MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Toulouse, Galatasaray ve Kayserispor formaları giyen Umut Bulut, Süper Lig'deki son sezonunu ise Yeni Malatyaspor'da geçirmişti.

Umut Bulut Eyüpspor'da!



Kulübümüz, Süper Lig'de en çok forma giyen futbolcu olan Umut Bulut ile sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/Jk1SrMCkwV — Eyüpspor (@eyupsporkulubu) June 18, 2021

Bogdan Stancu da Eyüpspor'daı

Eyüpspor, Umut Bulut'un ardından Bogdan Stancu'yu da transfer etti. Eyüpspor Kulübü, Rumen futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüp başkan vekili Fatih Kulaksız, Umut Bulut ve Stancu gibi iki tecrübeli oyuncuyla anlaştıklarını, TFF 1. Lig'de zirveye oynayan bir takım oluşturma amacıyla transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.