A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayacağı karşılaşmaları izlemek için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, sorularını yanıtladı.

"Visca için resmi olarak gelen bir teklif yok"

Eröğüt, "Edin Visca'nın adı transfer haberlerinde sıkça geçiyor. Visca için kulübe gelen resmi bir teklif var mı?" sorusuna yanıt verdi.

"Visca için resmi olarak gelen bir teklif yok. Visca'nın da ayrılmak gibi bir niyeti yok. Zaten ayrılma niyeti olan bir futbolcu, sözleşmesinin bitimine 1 sene kala 4 sene daha sözleşmesini uzatmaz. Bizimle 4 sene daha sözleşmesi var. Medya bu dönemde biraz habersizlik sıkıntısı çekebilir, Avrupa Şampiyonası dışında çok fazla haber yok. Bu haberler çok fazla çıkıyor ama şu an net olarak söyleyebilirim ki bu şekilde bir düşüncemiz yok."

"Yukarıyı zorlayan bir takım olarak geri dönme planımız var"

​​​​​​​Teknik direktör Aykut Kocaman'ın 2 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Mustafa Eröğüt, gelecek sezon yeniden üst sıraları zorlamak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Başakşehir 7 senenin 6'sını ilk 4 içinde bitirdi. Bunun birçoğunu ikinci, bir tane de birinci bitirdi. Başakşehir'e yakışan yer yukarılara oynamaktır. Geçen sene alınan kötü sonuçlar ve kötü performansın arkasında birçok neden var. Bu sene bu nedenlerin olmayacağını tahmin ediyoruz. Bizi sevenlerin görmek istediği yerde, her zaman Avrupa kupaları potasında, yukarıyı zorlayan bir takım olarak geri dönme planımız var."

Başakşehir’de Lima tamam, sırada kanat ve forvet var

Bolingoli-Mbombo ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, sol bek için Lucas Lima’yla anlaşma sağladı.

Turuncu-lacivertliler, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın öncelikleri arasında bulunan kanat ve forvet transferleri için de çalışmalarını sürdürüyor. Kocaman, ayrıca sol ayaklı bir orta saha da istiyor.

[Fotoğraf: İHA]

Geride kalan sezonu 48 puanla 12. sırada tamamlayan ve özellikle son haftalarda düşme korkusunu yaşayan Başakşehir, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sözleşmesi sona eren Mehmet Topal’a teşekkür eden turuncu-lacivertli ekip, Celtic’den kiraladığı Boli Bolingoli-Mbombo’nun da satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, yönetime sunduğu listede sol bek, kanat ve forvet bölgelerini öncelikli tutmuş ve bu mevkilere 1’er transfer istemişti.

Mbombo’yla da yolların ayrılmasının ardından sol bek için Al-Ahli’de top koşturan Lucas Lima’yla anlaşan Başakşehir, bu transferi önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Kocaman’ın istediği kanat ve forvet mevkileri için çalışmalar sürüyor. Aykut Kocaman, ayrıca sol ayaklı bir orta saha oyuncusu istediğini de turuncu-lacivertli yetkililere iletti.