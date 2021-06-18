Rusya'nın Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan E Grubu ikinci maçında, İsveç ile Slovakya karşılaştı.

İsveç, karşılaşmanın ikinci yarısında özellikle Alexander Isak'ın girdiği pozisyonlarla etkili oldu.

Baskılı oyunu sonuç veren İsveç, 75. dakikada penaltı kazandı. Robin Quaison, ceza sahasında kaleci Martin Dubravka'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Emil Forsberg, 77. dakikada penaltı atışını gole çevirerek İsveç'i 1-0 öne geçirdi.

Bu golle sahadan 1-0 galip ayrılan İsveç, puanını 4'e yükseltti. Slovakya ise 3 puanda kaldı.

Grubun diğer karşılaşması, bir puanlı İspanya ile ilk maçında puan alamayan Polonya arasında 19 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.00'de oynanacak.

Stat: Saint-Petersburg (Krestovsky)

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Augustinsson (Dk. 88 Pierre Bengtsson), S. Larsson, Ekdal (Dk. 88 Gustav Svensson), Berg (Dk. 64 Robin Quaison), Forsberg (Dk. 90+3 Emil Krafth), Isak, Olsson (Dk. 64 Viktor Claesson), Danielson.

Slovakya: Dubravka, Pekarik (Dk. 64 Lukas Haraslin), Satka, Duda, Hrosovsky (Dk. 84 Michal Duris), Skriniar, Hubocan (Dk. 85 David Hancko), Hamsik (Dk. 77 Laszlo Benes), Kucka, Mak (Dk. 77 Vladimir Weiss), Koscelnik.

Sar kartlar: Dk. 23 Kristoffer Olsson (İsveç), Dk. 76 Martin Dubravka, Dk. 80 Ondrej Duda, Dk. 87 Weiss (Slovakya)

Gol: Dk. 77 Emil Forsberg (penaltıdan) (İsveç)