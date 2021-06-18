Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar 26 yaşındaki Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Norveç ekibi Valeranga'da forma giyen ve Kanada Milli Takımı kampında olan futbolcu, onursal başkan Lütfü Savaş ile canlı bağlantıyla görüştü.