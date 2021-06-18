Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor'a Kanadalı sol bek
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Kanadalı sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar 26 yaşındaki Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon Norveç ekibi Valeranga'da forma giyen ve Kanada Milli Takımı kampında olan futbolcu, onursal başkan Lütfü Savaş ile canlı bağlantıyla görüştü.
Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Kanada Milli Takım kampında bulunan sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi.@SamAdekugbe#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/AEOQDa2k7m— Hatayspor
Etiketler: Hatayspor Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Adana Demirspor Ferhat Kaplan'ı kadrosuna kattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz