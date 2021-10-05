Sarı kırmızılılar, ligde ve Avrupa’da son 3 resmi maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak çıkışa geçti. Teknik direktör Fatih Terim, yoğun maç trafiğinden çıkan takımına 4 gün izin verdi.

Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, İstanbulspor ve Tuzlaspor ile 2 hazırlık maçı yapacak. Teknik heyet, hazırlık maçlarında milli takıma gitmeyen oyuncularla set hücumlarını geliştirmeyi istiyor.

Çaykur Rizespor maçını göz önünde bulunduran Terim, hücum setlerini daha da farklılaştırmayı hedefliyor. Ayrıca savunmada da zaafları giderecek çalışmalara ağırlık verilecek.

Bu arada Barış Alper ile Marsilya maçında sakatlanan Boey’in durumu iyiye gidiyor. Her iki futbolcunun milli takım arasında çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

Diğer yandan Galatasaray’ın Marcao’ya kavuşmasına 1 maç kaldı. Giresunspor maçında Kerem ile yaşadığı olay nedeniyle Brezilya stoper 8 maç ceza almıştı.

Cezasının son maçını Konyaspor mücadelesinde çekecek olan Marcao, Süper Lige Beşiktaş derbisi ile dönecek.