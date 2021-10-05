Takım kaptanı Canıtez, Avrupa Ligi'ni kazanmak istediklerini belirterek, "Gerçekten çok zor bir lig. Biz her zaman finale geldik ama o kupayı kaldırmak bir türlü nasip olmadı. İnşallah bu sezon o sezon olur diyoruz." ifadelerini kullandı.

Canıtez, Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynayacakları maçı değerlendirdi.

"Hem onların takımında hem bizim takımımızda eksikler var. Onun için biraz zorlu bir maç olacak. Tam oturmamış, hazırlıklarına devam eden iki takımın maçı olacak. Bizim takımımız baktığınız zaman daha tamam gibiyiz. Güzel bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum."

[Fotoğraf: AA]

ABD'li basketbolcu Elizabeth Williams, hazırlıkların iyi devam ettiğini kaydetti.

"Birkaç gün önce takıma katıldım ama çok iyi enerji yakaladık ve takım iyi çalışıyor. Haftaya oynayacağımız ilk karşılaşma için çok heyecanlıyım."

Williams, asıl hedeflerinin EuroLeague'i kazanmak olduğunu aktadı.

"Bu bizim her yıl ana amacımız, 4'lü finale kalmak ve kupayı kazanmak. Galatasaray karşılaşması taraftarlar için çok önemli bir maç olacak. Onlar için önemli olan bizim için de aynı şekilde oluyor. Bu rekabetin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Karşılaşmanın Avrupa Ligi'nde oynanacak olması önemini daha da artırıyor. Maça çıkacağız ve kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Amanda Zahui: Taraftarları yanımda hissettiğim için çok mutluyum

[Fotoğraf: AA]

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Amanda Zahui, takıma katıldığı için yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Zahui, ligde geçen yıl olduğu gibi namağlup şampiyon olmak istediklerini söyledi.

"Takım arkadaşlarım çok iyi insanlar ve çok komikler. Sürekli gülüyoruz, çok eğleniyoruz. Bana her alanda çok yardımcı oluyorlar, gerçekten çok mutluyum. Basketbol benim işim. Sadece odaklanıyorum, koçum benden ne isterse onları yapmaya çalışıyorum. Geçmişi arkamda bıraktım, bugünü yaşıyorum. Kendimi daha geliştirmek ve iyi bir takım arkadaşı olmak için çabalıyorum. Ayrıca EuroLeague'i kazanmak istiyoruz. Çok iyi bir takımımız var. Hocamız bizi iyi yönetiyor. Burada olduğum için çok heyecanlı hissediyorum."