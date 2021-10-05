Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu bu sezonki performansıyla takdir topluyor. Pereira’nın yeni sisteminde kanat bek olarak görev yapan Kadıoğlu sezon öncesi hazırlıklarında inişli çıkış bir grafik çizdi.

Geleceği belirsiz görünen genç futbolcu, sezonun başlamasıyla birlikte hızlı bir gelişim gösterdi.

9 Ağustos'ta ligde oynanan Altay maçında 1 gol ve 1 asist ile 2-1'lik zafere büyük katkı yapan Ferdi, 23 Eylül'de de Giresun karşısında alınan 2-1'lik galibiyette bir kez rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.

21 yaşındaki futbolcu, son olarak Kasımpaşa karşısında sahaya 11'de çıktı. Ferdi, lacivert beyazlı ekip karşısında skora katkı veremese de, galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Genç futbolcu Fenerbahçe'nin bu sezonki 12 resmi maçında 11 kez forma şansı buldu.

838 dakika süre alan Kadıoğlu; Altay, Gustavo, Osayi Samuel ve Szalai'nin ardından da en çok süre alan isim olmayı başardı.