Mete Gazoz, olimpiyat oyunlarındaki başarısı ve ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki Yankton kentinde düzenlenen 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncü olup bronz madalya elde etmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mete, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmasının ardından dinlenme sürecine girdiğini belirtti.

"Altın madalya kazandıktan sonra hem bana hem de okçuluk sporuna ilgi çok fazla büyüdü. Bu tabii çok güzel bir şey. İnsanlar benimle konuşuyor, sarılıyor ve fotoğraf çektiriyor. Samimi bir ortam oluşuyor."

Mete, olimpiyatların ardından 10-15 günlük bir kutlama süreci olduğunu vurguladı.

"Bu süreçte ok atmamama rağmen Dünya Şampiyonası'nda karışık takımda Yasemin Ecem Anagöz ile bronz aldık. Ardından Dünya Kupası Finalleri'nde bireyselde üçüncü oldum. Güzel geçti bizim adımıza. Keyifli bir yarışmaydı. Sonuçtan da gayet memnunuz."

"Muhtemelen 48-49 yaşına kadar ok atmayı düşünüyorum"

Mete, milli takımdaki herkesin moral ve motivasyonunun yüksek olduğuna dikkat çekti.

"2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takım halinde katılıp madalyayla taçlandırmayı hedefliyoruz. 2013'te başlayan projeyle beraber okçuluk her sene bir önceki senenin üstüne koyarak yukarı doğru bir grafikle gidiyor. Hedefimiz bu grafiği her zaman yukarı doğru devam ettirmek. Muhtemelen 48-49 yaşına kadar ok atmayı düşünüyorum. Ondan sonraki hayatım ne olur bilmiyorum. Doğduğumdan beri bu sporun içindeyim. Muhtemelen bıraktıktan sonra da bu sporun içinde olmaya devam edeceğim."