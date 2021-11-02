Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına İsviçreli hakem
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacağı 4. hafta maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ile Jonas Erni üstlenecek.
Karşılaşmada dördüncü hakemliği Alain Bieri yapacak. Mücadelede Lionel Tschudi VAR, Adrien Jaccottet ise AVAR olarak görev alacak.
Etiketler: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Avrupa Kupaları
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