Nef Stadı'nda gerçekleştirilen tanıtıma, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Nesine.com Üst Yöneticisi (CEO) Halit Gülbakanoğlu katıldı.

Anlaşmaya göre Nesine.com, iki yıllığına Galatasaray Futbol Takımı'na forma sırt sponsoru oldu.

Rezan Epözdemir: Galatasaray Kulübü, Türk sporunun ortak sorunlarının çözümü için tüm kulüplerle birlikte çalışabilir. pic.twitter.com/aF8ybngw30 — TRT Spor (@trtspor) November 2, 2021

Rezan Epözdemir, açıklamadalarda bulundu.

"4,5 aylık periyotta yaptığımız 17. sponsorluk anlaşması olacak. 1 milyar 32 milyon 380 bin liralık tutarı Galatasaray'a kazandırmış olduk. Bunun heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Önemli bir ilktir. İki yıl için erkek futbol takımının sırt sponsorluk hakkını veriyoruz. Nesine.com, iş yapmaktan gurur duyduğumuz bir kurum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Galatasaray ile Nesine markasının yan yana gelmesinden mutluyuz."

Transfer çalışmaları

Rezan Epözdemir, kulübün transfer çalışmaları hakkında da konuştu.

"Devre arasında varsa eksiklerimizi, bütçemiz ve hocamızın talepleri doğrultusunda gidereceğiz. 6 numara sıkça konuşuluyor. Bu konuda çalışmalarımız olacak ama Felipe Melo ile ilgili bir çalışmamız yok. Başka pozisyonlar için de ihtiyaçlarımız doğrultusunda girişimlerde bulunacağız."

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir: Devre arasında eksiklerimizi gidereceğiz. 6 numara transferi için çalışmalarımız olacak. pic.twitter.com/7mAwe5zVey — TRT Spor (@trtspor) November 2, 2021

Fatih Terim'in sözleşmesi

Rezan Epözdemir, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sözleşmesiyle ilgili söylentilere cevap verdi.

"Üç milyon eurolardan, 35-40 milyon liralardan bahsediliyor, bunlar gerçekçi rakamlar değil. Hocamız boş mukaveleye imza attı. Öncesinde yıllık 18 milyon lira alıyordu. Biz de hakkaniyet çerçevesinde önceki sözleşmenin yapıldığı avro kuruna baktık ve buna göre 21 milyon lira üzerinden 3 yıllık sözleşme yaptık. Bugünkü kur üzerinden 1,9 milyon euroya tekabül ediyor."