Uyluk sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Galatasaray'ın genç oyuncusu Sacha Boey'den sarı kırmızılılara kötü haber.

Sağlığına henüz kavuşmadan yeniden sakatlanan 21 yaşındaki Fransız sağ bekin en az 4 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Boey'in, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de sahada olmaması öngörülüyor.

21 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 7 maça çıkarken sergilediği performansla beğeni toplamış ve 1 gol üretmişti.