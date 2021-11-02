Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 12:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray'da Sacha Boey 4 hafta yok
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray'ın 21 yaşındaki genç Fransız sağ beki Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Uyluk sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Galatasaray'ın genç oyuncusu Sacha Boey'den sarı kırmızılılara kötü haber.
Sağlığına henüz kavuşmadan yeniden sakatlanan 21 yaşındaki Fransız sağ bekin en az 4 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Boey'in, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de sahada olmaması öngörülüyor.
21 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 7 maça çıkarken sergilediği performansla beğeni toplamış ve 1 gol üretmişti.
Etiketler: Galatasaray
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