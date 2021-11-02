Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, 3 Kasım Çarşamba günü bir diğer Türkiye temsilcisi Nesibe Aydın'ı konuk edecek.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

D Grubu'nda oynadığı 3 maçın 2'sini kazanan Nesibe Aydın, 5 puanla ikinci, 3 maçta 1 galibiyet alıp, 4 puan toplayan Bellona Kayseri Basketbol ise son sırada yer alıyor.

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı Nika Syktyvkar'ı ağırlayacak

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası F Grubu'nda 4. hafta maçında 3 Kasım Çarşamba günü Rusya temsilcisi Nika Syktyvkar'ı konuk edecek.

Karşılaşma başkentte Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası F Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kazanarak 6 puanla lider durumda. Grupta oynadığı 3 maçı da kaybeden Rusya temsilcisi Nika Syktyvkar ise son sırada yer alıyor.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Avrupa Kupası'nda 4'te 4 peşinde

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'ndaki ilk 3 maçını kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 3 Kasım Çarşamba günü sahasında Belarus ekibi Horizont'u yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibi yarın 18.00'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları kapsamında antrenman yaptı.

Başantrenör Olcay Orak yönetimindeki antrenmanda sporcular, hücum ve savunmada taktik çalıştı. Orak, Belarus ekibi Horizont'u ilk maçta 78-55'lik skorla yendiklerini belirtti.

"Sahamızdaki maç, önceki karşılaşmadan çok daha önemli çünkü ilk 32 sıralamasında doğru bir yer almak istiyoruz. Bu nedenle hücum ve savunmada çok iyi oynamamız lazım. Buradan alacağımız sonuç ve sayı farkı son 32 eşleşmesinde çok faydalı olacak. Sporcular da durumun farkında. Antrenmanlar çok sert ve yüksek tempolu geçiyor. Performanslardan memnunum."

Grubundaki 3 maçını da kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ilk sırada yer alıyor.

Darüşşafaka Happy Casa Brindisi'yi konuk edecek

Darüşşafaka Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3 Kasım Çarşamba günü İtalya temsilcisi Happy Casa Brindisi'yi ağırlayacak.

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Yeşil-siyahlı ekip, organizasyonda oynadığı ilk maçta grup lideri U-BT Cluj Napoca takımına 66-60 mağlup oldu. Darüşşafaka'nın 20 Ekim'de Hapoel U-NET ile oynaması gereken müsabaka ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Happy Casa Brindisi ise grupta oynadığı 2 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji Karadağ deplasmanında

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, 3 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Karadağ'ın Mornar Bar takımıyla karşı karşıya gelecek.

Bar kentindeki Topolica Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Organizasyonda oynadığı 3 maçı da kazanan Bahçeşehir Koleji, 4 takımın mücadele ettiği grupta zirvede yer alıyor. İki galibiyet ve bir mağlubiyet yaşayan Mornar Bar ise ikinci basamakta bulunuyor.