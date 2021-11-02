Trabzonspor liderliğini devam ettirdi
Süper Lig'in 11. haftası iki karşılaşma ile sona erdi. Bu hafta oynanan 10 karşılaşmada 26 gol atılırken 2.6 gol ortalaması yakalandı. Haftayı kayıpsız geçen Trabzonspor, liderliğini devam ettirdi.
Süper Lig’in 11. haftasında oynanan karşılaşmalarda ev sahibi ekiplerin üstünlüğü dikkat çekti.
Oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekipler 7 galibiyet alırken 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Haftanın açılış maçı, Karadeniz derbisine sahne oldu. Lider Trabzonspor ile Çaykur Rizespor'un karşı karşıya geldiği müsabakayı bordo-mavili ekip 2-1 kazandı.
Trabzonspor, bu sonuçla puanını 27'ye yükseltti ve en yakın takipçisi ile 4 puanlık farkı korudu.
Geride kalan haftanın deplasmanda kazanan tek ekibi ise GZT Giresunspor deplasmanından üç puan çıkaran Fraport TAV Antalyaspor oldu.
Haftanın olayı: Hatayspor Beşiktaş'ı yendi
Süper Lig’in 11. haftasının dikkat çeken karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti.
Karşılaşmayı 6. dakikada Lobjanidze’nin attığı gol ile 1-0 kazanan Hatayspor, 2. sıradaki yerini korumayı başardı.
Geride kalan 11 haftada kalesinde sadece 8 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alan Hatayspor, Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte bu sezon gol yemediği maç sayısını 5’e çıkardı.
Fenerbahçe Konya'dan ağır yaralı döndü
Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında aldığı mağlubiyetlerin ardından İttifak Holding Konyaspor deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Fenerbahçe, istediğini alamadı.
Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertli ekip, ligde 7’nci sıraya geriledi. Konyaspor, karşılaşmasında da kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe’nin resmi maçlarda gol yeme serisi de 11 maça yükseldi.
Öte yandan sarı-lacivertli ekip, Konya’da 3 puanın yanı sıra 3 de sakat bıraktı. Maç içerisinde Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia’nın sakatlıklarından dolayı zorunlu değişiklikler yapan teknik direktör Vitor Pereira, hafta içi oynanacak olan Royal Antwerp maçında bu futbolculardan yararlanamayacak.
Hakan Kutlu galibiyelte başladı
Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında alınan 2-1’lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayıran Kasımpaşa’da göreve Hakan Kutlu getirilmişti.
İstanbul ekibi, Kutlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u sahasında 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Bu sonucun ardından 8 maçlık galibiyet özlemine son veren Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor’un Marius Sumudica ile yakaladığı 2 maçlık galibiyet serisini de bitirmeyi başardı.
Emre Belözoğlu'nun bileği bükülmüyor
Süper Lig’in 11. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Adana Demirspor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile çıktığı 3 maçta 3 galibiyet almayı başaran İstanbul ekibi, puan tablosunda 10’uncu sıraya kadar yükseldi.
Eski teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ligin ilk 8 haftasında 8 gol atabilen Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ise çıktığı 3 maçta fileleri 7 kez havalandırmayı başardı.
Sonuçlar
Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0
Altay-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 1-0
İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: 2-1
Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 2-2
Galatasaray-Gaziantep FK: 2-0
GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2
Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1
Puan durumu
Süper Lig'de tamamlanan 11. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. TRABZONSPOR
|11
|8
|3
|0
|22
|10
|12
|27
|2. ATAKAŞ HATAYSPOR
|11
|7
|2
|2
|20
|8
|12
|23
|3. AYTEMİZ ALANYASPOR
|11
|6
|3
|2
|18
|17
|1
|21
|4. BEŞİKTAŞ
|11
|6
|2
|3
|20
|13
|7
|20
|5. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|11
|5
|5
|1
|16
|10
|6
|20
|6. GALATASARAY
|11
|6
|2
|3
|17
|14
|3
|20
|7. FENERBAHÇE
|11
|6
|1
|4
|15
|13
|2
|19
|8. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|11
|5
|3
|3
|17
|14
|3
|18
|9. ALTAY
|11
|5
|1
|5
|17
|17
|0
|16
|10. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|11
|5
|0
|6
|15
|14
|1
|15
|11. YUKATEL KAYSERİSPOR
|11
|4
|2
|5
|15
|18
|-3
|14
|12. ADANA DEMİRSPOR
|11
|3
|4
|4
|16
|17
|-1
|13
|13. DEMİR GRUP SİVASSPOR
|11
|2
|6
|3
|15
|13
|2
|12
|14. FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|11
|3
|3
|5
|13
|17
|-4
|12
|15. GAZİANTEP FK
|11
|3
|3
|5
|12
|16
|-4
|12
|16. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|11
|4
|0
|7
|11
|19
|-8
|12
|17. KASIMPAŞA
|11
|2
|3
|6
|12
|16
|-4
|9
|18. GÖZTEPE
|11
|2
|3
|6
|11
|16
|-5
|9
|19. GZT GİRESUNSPOR
|11
|2
|3
|6
|7
|12
|-5
|9
|20. ÇAYKUR RİZESPOR
|11
|1
|1
|9
|9
|24
|-15
|4
Gelecek haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de 5 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak. Ardından milli maç arasına girilecek 12. haftanın müsabaka programı şöyle:
5 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)
20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)
6 Kasım Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
7 Kasım Pazar:
13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker)
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