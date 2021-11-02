Süper Lig’in 11. haftasında oynanan karşılaşmalarda ev sahibi ekiplerin üstünlüğü dikkat çekti.

Oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekipler 7 galibiyet alırken 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Haftanın açılış maçı, Karadeniz derbisine sahne oldu. Lider Trabzonspor ile Çaykur Rizespor'un karşı karşıya geldiği müsabakayı bordo-mavili ekip 2-1 kazandı.

Trabzonspor, bu sonuçla puanını 27'ye yükseltti ve en yakın takipçisi ile 4 puanlık farkı korudu.

Geride kalan haftanın deplasmanda kazanan tek ekibi ise GZT Giresunspor deplasmanından üç puan çıkaran Fraport TAV Antalyaspor oldu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Haftanın olayı: Hatayspor Beşiktaş'ı yendi

Süper Lig’in 11. haftasının dikkat çeken karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti.

Karşılaşmayı 6. dakikada Lobjanidze’nin attığı gol ile 1-0 kazanan Hatayspor, 2. sıradaki yerini korumayı başardı.

Geride kalan 11 haftada kalesinde sadece 8 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alan Hatayspor, Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte bu sezon gol yemediği maç sayısını 5’e çıkardı.

[Fotoğraf: DHA]

Fenerbahçe Konya'dan ağır yaralı döndü

Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında aldığı mağlubiyetlerin ardından İttifak Holding Konyaspor deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Fenerbahçe, istediğini alamadı.

Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertli ekip, ligde 7’nci sıraya geriledi. Konyaspor, karşılaşmasında da kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe’nin resmi maçlarda gol yeme serisi de 11 maça yükseldi.

Öte yandan sarı-lacivertli ekip, Konya’da 3 puanın yanı sıra 3 de sakat bıraktı. Maç içerisinde Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia’nın sakatlıklarından dolayı zorunlu değişiklikler yapan teknik direktör Vitor Pereira, hafta içi oynanacak olan Royal Antwerp maçında bu futbolculardan yararlanamayacak.

[Fotoğraf: DHA]

Hakan Kutlu galibiyelte başladı

Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında alınan 2-1’lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayıran Kasımpaşa’da göreve Hakan Kutlu getirilmişti.

İstanbul ekibi, Kutlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u sahasında 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonucun ardından 8 maçlık galibiyet özlemine son veren Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor’un Marius Sumudica ile yakaladığı 2 maçlık galibiyet serisini de bitirmeyi başardı.

[Fotoğraf: AA]

Emre Belözoğlu'nun bileği bükülmüyor

Süper Lig’in 11. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Adana Demirspor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile çıktığı 3 maçta 3 galibiyet almayı başaran İstanbul ekibi, puan tablosunda 10’uncu sıraya kadar yükseldi.

Eski teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ligin ilk 8 haftasında 8 gol atabilen Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ise çıktığı 3 maçta fileleri 7 kez havalandırmayı başardı.

[Fotoğraf: DHA]

Sonuçlar

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0

Altay-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 1-0

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: 2-1

Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 2-2

Galatasaray-Gaziantep FK: 2-0

GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2

Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1

Puan durumu

Süper Lig'de tamamlanan 11. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. TRABZONSPOR 11 8 3 0 22 10 12 27 2. ATAKAŞ HATAYSPOR 11 7 2 2 20 8 12 23 3. AYTEMİZ ALANYASPOR 11 6 3 2 18 17 1 21 4. BEŞİKTAŞ 11 6 2 3 20 13 7 20 5. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 11 5 5 1 16 10 6 20 6. GALATASARAY 11 6 2 3 17 14 3 20 7. FENERBAHÇE 11 6 1 4 15 13 2 19 8. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 11 5 3 3 17 14 3 18 9. ALTAY 11 5 1 5 17 17 0 16 10. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 11 5 0 6 15 14 1 15 11. YUKATEL KAYSERİSPOR 11 4 2 5 15 18 -3 14 12. ADANA DEMİRSPOR 11 3 4 4 16 17 -1 13 13. DEMİR GRUP SİVASSPOR 11 2 6 3 15 13 2 12 14. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 11 3 3 5 13 17 -4 12 15. GAZİANTEP FK 11 3 3 5 12 16 -4 12 16. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 11 4 0 7 11 19 -8 12 17. KASIMPAŞA 11 2 3 6 12 16 -4 9 18. GÖZTEPE 11 2 3 6 11 16 -5 9 19. GZT GİRESUNSPOR 11 2 3 6 7 12 -5 9 20. ÇAYKUR RİZESPOR 11 1 1 9 9 24 -15 4

Gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 5 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak. Ardından milli maç arasına girilecek 12. haftanın müsabaka programı şöyle:

5 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

6 Kasım Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

7 Kasım Pazar:

13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker)