Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 4. haftası bugün başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 4. hafta karşılaşmaları, 2 Kasım Salı ve 3 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Puansız ayrıldığı ilk üç karşılaşma sonunda C grubunun son sırasında yer alan Beşiktaş, çarşamba günü saat 23:00'de Portekiz'in Sporting Lizbon takımına konuk olacak.
Bugün:
20.45 Wolfsburg (Almanya) - Salzburg (Avusturya)
20.45 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)
23.00 Villarreal (İspanya) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Atalanta (İtalya) - Manchester United (İngiltere)
23.00 Sevilla (İspanya) - Lille (Fransa)
23.00 Juventus (İtalya) - Zenit (Rusya)
3 Kasım Çarşamba:
20.45 Milan (İtalya) - Porto (Portekiz)
20.45 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Beşiktaş
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Ajax (Hollanda)
23.00 Sheriff (Moldova) - Inter (İtalya)
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