Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Royal Antwerp-Fenerbahçe maçına Bosna Hersekli hakem
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla deplasmanda yapacağı 4. hafta müsabakasını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini Milos Gigovic yapacak. Mücadelede Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro VAR, Antonio Emanuel Carvalho Nobre ise AVAR olarak görev alacak.
Etiketler: Fenerbahçe Avrupa Kupaları UEFA Avrupa Ligi
Sıradaki Haber
İstanbul Maratonu heyecanı fuarla başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz