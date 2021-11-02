Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Maratonu heyecanı fuarla başlayacak
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından N Kolay'ın isim sponsorluğunda 7 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek 43. İstanbul Maratonu heyecanı, fuarla başlayacak.
Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 4-6 Kasım'da İstanbul Maraton ve Spor Fuarı düzenlenecek. Sporseverlerin buluşma noktası olacak fuarda çeşitli aktiviteler yapılacak.
Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenemeyen fuarda spor etkinlikleri, sahne gösterileri, özel şovlar, söyleşiler ve interaktif oyunlar yer alacak.
İstanbul Maraton ve Spor Fuarı'nda 6 Kasım Cumartesi günü ise 4-13 yaş arasında çocukların katılacağı Çocuk Maratonu koşulacak.
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