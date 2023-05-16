Galatasaray Icardi ile tam gaz

İstanbulspor ile Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 45+11. dakikada penaltıdan ve 89. dakikada Icardi filelerle buluşturdu. Icardi, attığı gollerle bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 17’ye çıkardı.

Şampiyonluk yarışında zorlu bir virajı daha geçen lider Galatasaray 23. galibiyetini alarak 76 puan yükseldi.

Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını da maç fazlasıyla 8’e çıkardı.

Ligde 5 maç sonra yenilen İstanbulspor 35 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

Nicolo Zaniolo kırmızı kart gördü

Müsabakanın 69. dakikasında Milot Rashica’nın yerine oyuna girenGalatasaray’ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zinolo, 75. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Zaniolo ceza sahası içine girerek Mehmet Yeşil’e yaptığı hareket sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu, İtalyan futbolcuya sarı kart gösterdi.

Daha sonra VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu sarı kartı iptal ederek, Nicolo Zaniolo’ya direkt kırmızı kart verdi.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top ceza sahası sol çizgisinde Mertens'te kaldı. Bu futbolcunun pasında meşin yuvarlakla buluşan Oliveira'nın çaprazdan sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.

12. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rashica, bekletmeden çok sert vurdu. Yan direğe çarpan top oyun alanına geri dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Oliveira uzaktan sert vurdu ancak meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

VAR KARARI İLE PENALTI - 45+7. dakikada Okan Erdoğan'ın kayarak düşmesi sonrasında topu kapan Icardi, penaltı noktasına hareketlenen Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcu, Duhan Aksu'nun müdahalesine karşın kayarak vurdu ancak meşin yuvarlak az farklı yandan auta çıktı. Bu pozisyonda VAR uyarısı sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 45+11. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına gelen Mauro Icardi, sert bir şutla topu filelere göndermeyi başardı: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

65. dakikada Galatasaray etkili geldi. Icardi'yle paslaşarak ceza sahasına giren Torreira, penaltı noktası üzerinde müsait pozisyondaki Mertens'i gördü. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Jensen uzanarak topu kontrol etti.

VAR KARARI İLE ZANIOLO KIRMIZ KART GÖRDÜ - 73. dakikada Zaniolo'nun rakip ceza sahası önünde Mehmet Yeşil'e yaptığı hareket sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu, bu futbolcuya sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Numanoğlu, 75. dakikada Zaniolo'yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

GOL - 89. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içindeki Kerem'i gördü. Bu futbolcu savunma arkasına sarkan Icardi'ye pasını aktardı. Arjantinli futbolcu kale sahası içinde çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 0-2.

90+4. dakikada sol kanatta topla buluşan Emir Kaan Gültekin, ceza sahası dışı sol çaprazındaki Muammer Sarıkaya'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun plase vuruşunda, üst direğe çarpan top auta çıktı.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Abdullah Bora Özkara, Cem Özbay.

İstanbulspor: Jensen, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Duhaney, Okan Erdogan, Onur Ergün, Rroca (Dk. 64 Emir Kaan Gültekin), Ba, Muammer Sarıkaya, Ethemi (Dk. 63 Lokilo), Eze (Dk. 83 Guri).

Galatasaray: Muslera, Dubois (Dk. 79 Kaan Ayhan), Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Oliveira (Dk. 46 Midtsjö), Torreira, Mertens (Dk. 79 Barış Alper Yılmaz), Rashica (Dk. 69 Zaniolo), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 Berkan Kutlu), Icardi.

Goller: Dk. 45+11 (penaltıdan) ve 89 Icardi (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 41 Rroca, Dk. 45+9 Duhan Aksu, Dk. 84 Okan Erdogan (İstanbulspor), Dk. 71 Midtsjo (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 75 Zaniolo (Galatasaray)