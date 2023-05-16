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Spor
AA 16.05.2023 21:34

İstanbulspor-Galatasaray maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'a konuk olan lider Galatasaray, son oynanan Medipol Başakşehir müsabakasının ilk 11'ine göre zorunlu tek değişiklik yaptı.

İstanbulspor-Galatasaray maçından notlar
[Fotograf: DHA]

Haftaya en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın beşer puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda İstanbulspor'a konuk oldu.

Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sam Adekugbe, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, 1-0 kazandıkları Medipol Başakşehir mücadelesinin ilk 11'ini zorunlu tek değişiklik haricinde korudu. Buruk, sarı kart cezalısı Sacha Boey'nin yerine Dubois'ya görev verdi.

İstanbulspor Galatasaray karşısında
İstanbulspor Galatasaray karşısında

Dubois 6 maç sonra 11'de

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Leo Dubois, 6 lig maçının ardından ilk 11'de forma giydi.

Ligde son olarak 26. haftada deplasmanda 2-1 kaybedilen Arabam.com Konyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Dubois, sonrasındaki 6 maçın 4'ünde forma giydi. Tecrübeli futbolcu, söz konusu müsabakalarda sonradan oyuna dahil olarak süre buldu.

Başkan Dursun Özbek tribünde

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, müsabakayı protokol tribününden izledi.

Özbek'in yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay ile İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat da protokolde yer aldı.

Ayrıca Galatasaray Kulübünün yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğu da karşılaşma için stada geldi.

Yaklaşık 3 bin Galatasaray taraftarı tribünde

Galatasaray'ı 3 bine yakın taraftarı tribünden destekledi.

Karşılaşma için misafir takım taraftarlarına normal kapasitenin üstünde yer ayrıldı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, ayrılan bölümü büyük oranda doldurdu.

İstanbulspor'da 2 değişiklik

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, son yapılan Bitexen Giresunspor mücadelesinin ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Sarı-siyahlı ekip, müsabakaya David Jensen, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Mahamadou Ba, Onur Ergün, Muhammer Sarıkaya, Eduart Rroca, Valon Ethemi, Emeka Eze 11'i ile çıktı.

Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Alp Arda, Valmir Veliu, Oğuzhan Berber, Kerem Şen, Emir Kaan Gültekin, Sindrit Guri, Ali Yaşar, Jason Lokilo, Adi Mehremic, Jetmir Topalli yer aldı.

Tekke, kırmızı kart cezalısı Simon Deli'nin yerine Mehmet Yeşil'i sahaya sürerken, sakatlığı geçen Duhan Aksu da 11'e döndü. Tekke, Giresunspor mücadelesine 11 başlayan Ali Yaşar'ı yedeğe çekti.

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