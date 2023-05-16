Spor Toto 1. Lig'de heyecan son haftaya taşındı

Ligde daha önce şampiyonluğu garantileyerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen lider Yılport Samsunspor, bu hafta sahasında karşılaştığı Bodruspor'a 1-0 yenildi.

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren takımlardan Çaykur Rizespor deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kalarak puanını 67'ye çıkardı ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Pendikspor da konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor'u 2-1 mağlup ederek puanı 64 yaptı ve son hafta maçları öncesinde üçüncü basamakta yer aldı.

Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Sakaryaspor 62 puanla haftayı dördüncü, Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Bodrumspor da 61 puanla beşinci sırada kapattı.

Sahasında Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Göztepe 59 puanla altıncı sırada, deplasmanda Dyorex Boluspor'a 2-0 yenilen Eyüpspor da aynı puanla yedinci basamakta kendine yer buldu.

Süper Lig'e doğrudan yükselecek ikinci takım ile Altaş Denizlispor'un ardından küme düşecek ekip, 38. ve son hafta maçlarının ardından belli olacak.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Yılport Samsunspor-Bodrumspor: 0-1

Dyorex Boluspor-Eyüpspor: 2-0

Tuzlaspor-Manisa FK: 1-2

Göztepe-Çaykur Rizespor: 3-3

Gençlerbirliği-Sakaryaspor: 2-1

Pendikspor-Beyçimento Bandırmaspor: 2-1

Altınordu-Erzurumspor FK: 0-1

Puan durumu

Ligde 37. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.YILPORT SAMSUNSPOR 35 22 9 4 67 26 41 75 2.ÇAYKUR RİZESPOR 35 18 13 4 64 35 29 67 3.PENDİKSPOR 35 18 10 7 60 35 25 64 4.SAKARYASPOR 36 20 2 14 59 47 12 62 5.BODRUMSPOR 35 18 7 10 54 33 21 61 6.GÖZTEPE 35 17 8 10 44 30 14 59 7.EYÜPSPOR 35 17 8 10 38 29 9 59 8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 35 16 8 11 58 45 13 56 9.MANİSA FK 35 15 11 9 52 42 10 56 10.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 35 15 9 11 54 57 -3 54 11.DYOREX BOLUSPOR 35 14 10 11 44 44 0 52 12.TUZLASPOR 35 11 5 19 41 49 -8 38 13.ALTAY 35 10 10 15 42 47 -5 37 14.GENÇLERBİRLİĞİ 35 10 7 18 45 54 -9 37 15.ERZURUMSPOR 35 10 9 16 41 48 -7 36 16.ALTINORDU 35 9 7 19 41 57 -16 34 17.ADANASPOR 35 6 7 22 32 73 -41 25 18.ALTAŞ DENİZLİSPOR 35 6 5 24 32 67 -35 20 19.YENİ MALATYASPOR 35 4 7 24 22 78 -56 16

NOT: Altay, Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un 3'er puanı silindi. Adanaspor ve Yeni Malatyaspor, ligden çekildi.

Son hafta programı

Spor Toto 1. Lig'de hafta sonunda oynanacak 38. ve son hafta maçlarının programı şöyle:

Erzurumspor FK-Dyorex Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Beyçimento Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

Çaykur Rizespor-Altınordu (Çaykur Didi)

Manisa FK-Pendikspor (Mümin Özkasap)

Bodrumspor-Göztepe (Bodrum İlçe)

Altay-Tuzlaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü (Eyüp)

Ligde Sakaryaspor son haftayı bay geçecek.