Spor Toto 1. Lig'de heyecan son haftaya taşındı

Ligde daha önce şampiyonluğu garantileyerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen lider Yılport Samsunspor, bu hafta sahasında karşılaştığı Bodruspor'a 1-0 yenildi.
Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren takımlardan Çaykur Rizespor deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kalarak puanını 67'ye çıkardı ve ikinci sıradaki yerini korudu.
Pendikspor da konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor'u 2-1 mağlup ederek puanı 64 yaptı ve son hafta maçları öncesinde üçüncü basamakta yer aldı.
Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Sakaryaspor 62 puanla haftayı dördüncü, Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Bodrumspor da 61 puanla beşinci sırada kapattı.
Sahasında Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Göztepe 59 puanla altıncı sırada, deplasmanda Dyorex Boluspor'a 2-0 yenilen Eyüpspor da aynı puanla yedinci basamakta kendine yer buldu.
Süper Lig'e doğrudan yükselecek ikinci takım ile Altaş Denizlispor'un ardından küme düşecek ekip, 38. ve son hafta maçlarının ardından belli olacak.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Yılport Samsunspor-Bodrumspor: 0-1
Dyorex Boluspor-Eyüpspor: 2-0
Tuzlaspor-Manisa FK: 1-2
Göztepe-Çaykur Rizespor: 3-3
Gençlerbirliği-Sakaryaspor: 2-1
Pendikspor-Beyçimento Bandırmaspor: 2-1
Altınordu-Erzurumspor FK: 0-1
Puan durumu
Ligde 37. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.YILPORT SAMSUNSPOR
|35
|22
|9
|4
|67
|26
|41
|75
|2.ÇAYKUR RİZESPOR
|35
|18
|13
|4
|64
|35
|29
|67
|3.PENDİKSPOR
|35
|18
|10
|7
|60
|35
|25
|64
|4.SAKARYASPOR
|36
|20
|2
|14
|59
|47
|12
|62
|5.BODRUMSPOR
|35
|18
|7
|10
|54
|33
|21
|61
|6.GÖZTEPE
|35
|17
|8
|10
|44
|30
|14
|59
|7.EYÜPSPOR
|35
|17
|8
|10
|38
|29
|9
|59
|8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|35
|16
|8
|11
|58
|45
|13
|56
|9.MANİSA FK
|35
|15
|11
|9
|52
|42
|10
|56
|10.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|35
|15
|9
|11
|54
|57
|-3
|54
|11.DYOREX BOLUSPOR
|35
|14
|10
|11
|44
|44
|0
|52
|12.TUZLASPOR
|35
|11
|5
|19
|41
|49
|-8
|38
|13.ALTAY
|35
|10
|10
|15
|42
|47
|-5
|37
|14.GENÇLERBİRLİĞİ
|35
|10
|7
|18
|45
|54
|-9
|37
|15.ERZURUMSPOR
|35
|10
|9
|16
|41
|48
|-7
|36
|16.ALTINORDU
|35
|9
|7
|19
|41
|57
|-16
|34
|17.ADANASPOR
|35
|6
|7
|22
|32
|73
|-41
|25
|18.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|35
|6
|5
|24
|32
|67
|-35
|20
|19.YENİ MALATYASPOR
|35
|4
|7
|24
|22
|78
|-56
|16
NOT: Altay, Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un 3'er puanı silindi. Adanaspor ve Yeni Malatyaspor, ligden çekildi.
Son hafta programı
Spor Toto 1. Lig'de hafta sonunda oynanacak 38. ve son hafta maçlarının programı şöyle:
Erzurumspor FK-Dyorex Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Beyçimento Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
Çaykur Rizespor-Altınordu (Çaykur Didi)
Manisa FK-Pendikspor (Mümin Özkasap)
Bodrumspor-Göztepe (Bodrum İlçe)
Altay-Tuzlaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü (Eyüp)
Ligde Sakaryaspor son haftayı bay geçecek.