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Spor
TRT HABER / AA 16.05.2023 19:50

Konyaspor Alanya'da rahat kazandı

Arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 34. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Konyaspor Alanya'da rahat kazandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Alanyaspor ile Konyaspor, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetti.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 15. ve 74. dakikalarda Pozuelo ile 54. dakikada Soner Dikmen attı.

Yenilmezlik serisini 4 maça çıkartan Arabam.com Konyaspor 49 puana yükseldi. Stanojevic'in öğrencileri, dış sahada çıktığı 16 maçı 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile tamamladı.

Ligde 16. yenilgisini alan Alanyaspor ise 38 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 sonuçlanmıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 15. dakikada Konyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Cebrail Karayel'in ceza sahasına gönderdiği ortada savunma arkasında topla buluşan Pozuelo'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

33. dakikada sol kanatta gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Efecan Karaca, yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Sehic'ten döndü.

45. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın ceza sahası dışına çıkardığı topta Umut Güneş'in sert şutunu kaleci Sehic kurtardı.

Maçın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Kırbıyık Holding 

Hakemler: Çağdaş Altay, Deniz Caner Özaral, Hüseyin Aylak.

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Balkovec (Dk. 71 Yusuf Özdemir), Feddal, Umut Güneş (Dk. 70 Eduardo), Efecan Karaca, Pereira (Dk. 46 Fer), Oğuz Aydın, Lusamba, Candeias, Koulouris.

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Calvo, Cebrail Karayel, Soner Dikmen, Pozuelo (Dk. 82 Oğulcan Ülgün), Bouchalakis, Michalak (Dk. 82 Muric), Mahir Emreli (Dk. 84 Diouf), Moreno (Dk. 82 Mehmet Ali Büyüksayar).

Goller: Dk. 15 ve 74 Pozuelo, Dk. 54 Soner Dikmen (Arabam.com Konyaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 24 Calvo, Dk. 78 Bouchalakis (Arabam.com Konyaspor), Dk. 34 Umut Güneş, Dk. 84 Oğuz Aydın, Dk. 83 Lusamba (Corendon Alanyaspor)

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