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Spor
TRT HABER / AA 16.05.2023 16:45

Kasımpaşa'dan Sivas'ta kritik galibiyet

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.

Kasımpaşa'dan Sivas'ta kritik galibiyet
[Fotograf: AA]

Sivasspor ile Kasımpaşa Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri, 66. dakikada Ouannes ile 84. dakikada Fall filelerle buluşturdu.

Sivasspor'un tek golünü ise 90+7. dakikada Emre Gökay attı.

Kasımpaşa'da kaleci Günay Güvenç 90+1. dakikada kırmızı kart gördü. Sivasspor'da Goutas, Ulvestad ile Erdoğan Yeşilyurt gördükleri sarı kart sonrası Galatasaray maçında cezalı duruma düştüler.

Süper Lig'de 4 maç sonra kazanan Kasımpaşa ise 37 puana yükselerek küme düşme hattının üstüne çıktı.

Kötü gidişatını sürdüren Sivasspor, ligdeki galibiyet hasretini 3 maça çıkartarak 37 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Demir Grup Sivasspor 2-1 kazanmıştı.

Karşılaşma öncesi U-17 Elit A Ligi’nde şampiyon olan Sivasspor U-17 takımına kupasını Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz verdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada ilk tehlikeli atak konuk ekipten geldi. Eysseric'in ara pasıyla ceza alanı içi sol çaprazda defansın arkasına sarkan Fall'un vuruşunda, kaleci son anda topu ayaklarıyla kornere çeldi.

23. dakikada sağ kanatta ilerleyen Caicedo'nun pasında topla buluşan Saiz'in a ceza alanında gelişine vuruşunda, kaleci Günay Güvenç yakın direkte meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

33. dakikada ev sahibi takım baskıyı artırdı. Saiz'in ceza yayından sol çapraza gönderdiği meşin yuvarlağa Gradel'in plasesinde kalecinin parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top üst direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey.

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Goutas, Alaaddin Okumuş, Camara, N'Jie (Dk. 74 Erdoğan Yeşilyurt), Charisis (Dk. 74 Hakan Arslan), Ulvestad (Dk. 84 Robin Yalçın), Caicedo (Dk. 75 James), Gradel (Dk. 81 Emre Gökay), Saiz.

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Djilobodji, Ouannes, Hadergjonaj, Donk, Eysseric (Dk. 81 Tarkan Serbest), Malsa, Aytaç Kara (Dk. 61) Hajradinovic), Fall (Dk. 90+3 Erdem Canpolat), Koita (Dk. 81 Bahoken), Chouiar (Dk. 61 Yasin Özcan).

Sarı kartlar: Dk. 21 Goutas, Dk. 45+2 Ulvestad, Dk. 90+2 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 77 Ouannes (Kasımpaşa)

Goller: Dk. 66 Ouannes, Dk. 84 Fall (Kasımpaşa), Dk. 90+7 Emre Gökay (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Günay Güvenç (Kasımpaşa)

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