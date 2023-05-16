Şenol Güneş: Nefes alacak alanlar sanat ve spordur

Kadıköy Müze Gazhane'de bulunan sergiye gelen Şenol Güneş ve futbolcuları, Zeki Demirkubuz karşıladı. Ünlü yönetmen, birçok ülkede 10 yıl boyunca çektiği fotoğraflardan oluşturduğu 74 eserlik sergisi hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, Demirkubuz'u tanımadığı dönemde de takip ettiğini ve Beşiktaş'taki ilk döneminde tanıştıklarını ifade etti.

Güneş, Zeki Demirkubuz'un sinema filmlerini ve yönettiği belgeselleri de takip ettiğini sözlerine ekledi.

"Bugün fotoğraf sergisi gerçekleştirdi. Yıllar önce Beşiktaş'a geldiğimde hayata karşı ortak değerlerimiz olduğunu gördük. Hayatımız önemli, çalışmak ve iş yapmak da çok önemli ama nefes alacak alanlar sanat ve spordur. Sporun bir tarafında yarışmacı olarak bir yer alırken, toplumsal bir hareketin öncüsü gibi görünüyoruz. Sanata baktığımızda da Zeki Bey bunu mütevazı ve ses getirerek gerçekleştiriyor. Mütevazı yönünü çok seviyorum. Altın, çamurda da olsa altındır. Biz bunu görebiliyoruz. Böyle bir sergi yapma düşüncesini biliyordum. Açılışa gelemedik, bugüne nasip oldu. Oyuncularımızın da hayata bakışı çok değerli. Futbol, hayatın kendisi. Futbolda gol çok önemli ve golün ne zaman, nasıl geleceği belli değil. Sanatta da aynı durum söz konusu. Oyuncularımızın da genel kültürünün iyi olması, futbolunu zenginleştiriyor. Güçlü karakterleri ve genel kültürleriyle çok daha iyi olacaklar."

Şenol Güneş: İyi sonuç almak istiyoruz ama güzel futbolla alınca bu keyif katlanıyor. pic.twitter.com/3jPtXoawoh — TRT Spor (@trtspor) May 16, 2023

Güneş, hafta sonunda oynanacak Adana Demirspor mücadelesi hakkında da konuştu.

"Adana Demirspor maçı için çok çalışıyoruz. Tribüne gelen çocuklu aileler, Anadolu'nun her yerinden gelenler mutlu olmak istiyorlar. Futbolcular işini iyi yaptığında, sonuçlar iyi geldiğinde, güzel futbol olunca herkes mutlu oluyor. Taraftarlarımız da bunu hissettiriyor. Birçok maçımızı iç sahada onların desteğiyle aldık."

"İnşallah 5 sene sonra Necip'in formasını hediye ederiz"

Beşiktaş taraftarı olduğunun altını çizen Zeki Demirkubuz, hayatta en mutlu olduğu anın Beşiktaş'ın gol attığı, en üzüldüğü anın ise Beşiktaş'ın gol yediği an olduğu vurguladı.

Demirkubuz, Beşiktaş'ın kendisini çok mutlu ettiğinin de altını çizdi.

"Şenol Güneş, Beşiktaş’ın yöneticisi, teknik direktörü ve pek çok şeyi olarak bizi çok onurlandırdı. Çok teşekkür ederim kendisine."

Sergiye katılan futbolcular Cenk Tosun, Necip Uysal, Omar Colley ve Gedson Fernandes, serginin çok güzel olduğunu belirterek bütün taraftarları davet etti.

Gedson, sanattan çok anlamadığını söyledikten sonra teknik direktör Şenol Güneş, "Sanattan anlamak, ne gördüğünüzdür. Mesela şurada martılar var. Ben bazen Caddebostan sahilde yürüyorum, martıları görüyorum. Şehir içinde arabanın üzerinde martı görüyoruz ve 'Burada ne işi var' diye kızıyoruz. Ama burası aslında onlarındı, biz burayı işgal ettik. İnsanın dikkati ve gözü nereye kayıyorsa, sanat böyle bir şeydir." diye konuştu.

Beşiktaşlı futbolculardan Cenk Tosun, Necip Uysal, Gedson Fernandes ve Omar Colley; Zeki Demirkubuz'un fotoğraf sergisinde açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/k6KzLtkT5i — TRT Spor (@trtspor) May 16, 2023

Öte yandan açıklamaların ardından Şenol Güneş ve futbolcular, Zeki Demirkubuz’a isminin yazılı olduğu 10 numaralı Beşiktaş forması hediye etti.

Güneş'in, hediye takdimi sırasında “Normalde 10 numarayı Aboubakar giyiyor ama buraya geldiğimizden haberi yok. İnşallah 5 sene sonra da Necip’in formasını hediye ederiz” ifadeleri sergiye gelenleri güldürdü.