Kocaelispor ve Çorum FK Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kocaelispor, sezonun bitimine bir hafta kala sahasında GMG Kastamonuspor'u 2-1 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

GOL - 6. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sol kanattan geliştirdiği atakta, Atila’nın pasında topla buluşan Samed Ali'nin şık bir vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

GOL - 45. dakikada GMG Kastamonuspor eşitliği yakaladı. Yasin’in sağ kanattan çektiği şutta top ağlarla buluştu. 1-1.

GOL - 88. dakikada Kocaelispor yeniden öne geçti. Atila'nın ortasında topla buluşan Mehmet Yılmaz'un vuruşunda topu ağlara gitti. 2-1.

[Fotoğraf: AA]

Taraftarlar kutlama için sahaya girdi

Maçın bitiş düdüğünün ardından Kocaelispor taraftarları taraftarları büyük sevinç yaşadı. Taraftarlar, sahaya girip kutlama yaptı.

TFF'den Kocaelispor'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor için tebrik mesajı yayımladı.

"TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 37. haftasında bugün oynanan maçlar sonucunda şampiyonluğu elde ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'u kutlarız. Başarılarından dolayı Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'u, yönetim kurulunu, teknik heyeti, futbolcuları ve Kocaelispor camiasını tebrik eder, gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de başarılar dileriz."

Çorum FK da Spor Toto 1. Lig'de

TFF. 2 Lig Beyaz Grup'ta lider olan Çorum FK, sahasında karşılaştığı Isparta 32 Spor’u 2-1 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkan Çorum FK’nın şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuya neden oldu.

Kırmızı-siyahlı taraftarlar maç başlamadan saatler önce stadyuma gelerek tribünleri doldurdu. Maç boyunca tezahürat eden taraftarlar kırmızı siyahlı ekibi 90 dakika boyunca yalnız bırakmadı.

Kırmızı-siyahlı ekibi şampiyonluk maçında ligin ilk haftasından bugüne kadar tüm maçlarını izleyen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de tribünden izledi.

Bitiş düdüğü ile birlikte büyük bir coşku yaşan Bakan Yardımcısı Dere, hem Çorumluların hemde kırmızı-siyahlı ekibin coşkusuna ortak oldu.

TFF'den Çorum FK'ye tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig'de grubunda şampiyonluğa ulaşan Çorum FK için tebrik mesajı yayımladı.

"TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 37. haftasında bugün oynanan maçlar sonucunda, ligin bitimine 1 hafta kala grubunu lider bitirmeyi garantileyerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Çorum FK'yı kutlarız. Başarılarından dolayı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın'ı, yönetim kurulunu, teknik heyeti, futbolcuları ve Çorum FK camiasını tebrik eder, gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de başarılar dileriz."

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Ankaraspor-İnegölspor: 4-0

Esenler Erokspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1

Amed Sportif Faaliyetler-Düzce Cam Düzcespor: 4-0

Sivas Belediyespor-Menemen FK: 0-9

Çorum FK-Isparta 32: 2-1

Batman Petrolspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-0

Hes İlaç Afyonspor-Şanlıurfaspor: 2-3

Bursaspor-Somaspor: 3-5

Kırmızı Grup:

Serik Belediyespor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-1

Kırşehir FK-Etimesgut Belediyespor: 2-4

Kocaelispor-GMG Kastamonuspor: 2-1

Weecoins Kırklarelispor-Ankara Demirspor: 1-1

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Zonguldak Kömürspor: 3-3

AFC Kablo Kanalları Uşakspor-Bitexen Vanspor: 1-2

Bucaspor 1928-İskenderunpor: 3-2

Fethiyespor-1461 Trabzon FK: 1-0