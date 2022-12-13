2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren iki ekip, Manavgat'taki Emirhan Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Galatasaray, müsabakaya Okan Kocuk, Sacha Boey, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Metehan Baltacı, Fredrik Midtsjö, Yusuf Demir, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz 11'iyle çıktı.

Mücadele öncesinde ilk 11'de forma giyeceği açıklanan Baran Aksaka, ısınmada ağrı hissettiği için maça başlayamadı. Genç oyuncunun yerine orta sahada stoper Metehan Baltacı süre buldu. Kanat oyuncusu Barış Alper, hücum hattının en ucunda görev yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarıda Dries Mertens, Kazımcan Karataş, Efe Akman, Leo Dubois, Caner Doğan, Beknaz Almazbekov, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Emirhan Kayar ve Ali Turap Bülbül'e şans tanıdı. Sadece kaleci Okan mücadelenin tamamında sahada kaldı.

Lazio ise Ivan Provedel, Manuel Lazzari, Nicolo Casale, Alessio Romagnoli, Adam Marusic, Danilo Cataldi, Felipe Anderson, Pedro, Luis Alberto, Toma Basic ve Ciro Immobile 11'i ile mücadele etti.

İtalyan temsilcisinin teknik direktörü Maurizio Sarri; Marcos Antonio, Elseid Hysaj, Patric Gabarron, Mattia Zaccagni, Luka Romero, Matias Vecino, Matteo Cancellieri, Mario Gila, Stefan Radu ve Marco Bertini'yi sonradan sahaya sürdü.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - Müsabakanın 4. dakikasında Mata'nın ara pasına hareketlenerek ceza sahasına giren Barış Alper, sarı-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi. Lazio, 11. dakikada Pelipe Anderson'un golüyle eşitliği sağladı. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'la, Lazio da Immobile ile pozisyonlar buldu.

GOL - Sarı-kırmızılı ekipte Kerem Aktürkoğlu'nun 33. dakikadaki şutu direkten dönerken, iki ekip de kalan sürede gol bulamadı ve devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.

GOL - Devre arasından adeta golle dönen Lazio, Luis Alberto'nun 17. saniyedeki golüyle 2-1 öne geçti. İkinci yarıda daha çok pozisyona giren taraf olan Galatasaray, aradığı golü bulamadı. Maç 2-1 Lazio'nun üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakayı Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur da statta izledi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Galatasaray 4. hazırlık maçını da kazanamadı

Sarı-kırmızılı ekip, Dünya Kupası arasında yaptığı 4. hazırlık maçında da galip gelemedi. İlk 2 hazırlık maçını İstanbul'da oynayan Galatasaray, Antalya kampında da ikinci müsabakasına çıktı.

İstanbul'da İspanyol takımlarından Rayo Vallecano'ya 1-0, Villareal'e ise 4-3 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Antalya'daki ilk hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, Antalya'daki ikinci, genelde ise 4. hazırlık maçını İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio ile yaptı. Okan Buruk'un öğrencileri Lazio müsabakasını da 2-1 kaybetti.

Okan Buruk: İnşallah tam olarak hazır hale geliriz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk,Lazio takımıyla yaptıkları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, hazırlık maçlarında önemli takımlarla karşılaştıklarını aktardı.

"İyi takımlarla hazırlık maçı yapmayı istedik. Hem kendi gücümüzü görmek hem bazı oyuncularımızın tecrübesini artırmak hem de sakatlıktan dönen futbolcularımızı tekrar adapte etmek için bu tür müsabakalar önemli oluyor. Genele baktığımızda faydalı bir müsabaka oldu. İki takım da birbirine yakın işler yaptı. İstatistiksel anlamda daha iyi olan taraf bizdik. Topa sahip olan, daha çok pozisyona giren takımdık ama sonuçta 2-1 kaybettik."

[Fotoğraf: AA]

Buruk, maçtan önce bazı eksikleri olduğuna değindi.

"Maç öncesinde ısınmada Baran Aksaka'nın bir ağrısı oldu. Berkan'ın bir hastalığı vardı. Orta sahada sıkıntı yaşadık. Sabah genç oyuncularımıza antrenman yaptırdığımız için Efe'yi de ilk 11’e koyamadık. Antrenman yapmasaydı Efe ile başlayabilirdik. Ancak Metehan da orta sahada verdiğimiz görevi en iyi şekilde yaptı."

"Genel olarak toparlanıyoruz"

Okan Buruk, Dünya Kupası'nda bulunan ve sakatlıkları olan futbolcuların yavaş yavaş aralarına döndüğünü dile getirdi. 49 yaşındaki teknik adam, eksik futbolcuların durumuyla ilgili bilgi verdi.

"Milli takımdan oyuncularımız dönüyor. Sonraki maç için Nelsson hazır hale gelecek. Rashica, Hamza ve Emre Taşdemir takımla antrenmanlara başladı. En kısa zaman içinde maç seviyesine getireceğiz. Sergio Oliveira çalışmalara başladı. Genel olarak toparlanıyoruz. Torreira bugün, Seferovic yarın gelecek. Onlarla Dünya Kupası'ndaki oyuncularımız dönmüş olacak ve daha hazır hale geleceğiz."

Buruk, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü ile yapacakları maça yaklaşık 10 gün kaldığını anlattı.

"En hazır halde olacağız. Döndükten sonra da Icardi saha çalışmalarına başlayacak. Umarım Galatasaray taraftarının beklediği kadro lig maçına kadar yetişir. Yoğun da bir süreç geçireceğiz. İnşallah tam olarak hazır hale geliriz."

Metehan Baltacı: Kendimizi lige çok iyi hazırlıyoruz

Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı, Lazio takımıyla yaptıkları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Metehan, ilk 11'e son anda dahil olduğu ve 1-0 öne geçmelerine rağmen 2-1 kaybettikleri müsabakayla ilgili konuştu.

"Bizim için güzel bir maç oldu. Aslında ben bugün oynamayacaktım. Baran (Aksaka) arkadaşımın maçtan önce ufak bir sakatlığı oldu. Isınmadan sahaya çıktım. Hoca söyledikten ve formayı giydikten sonra hiçbir bahane önemli değil. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Daha önce milli takımda ve Galatasaray'ın alt yaş kategorilerinde orta saha oynamıştım. Uzun zamandır oynamıyordum ama en iyi şekilde mücadele etmeye çalıştım. İyi oynadığımı düşündüm. Hocamıza da bana şans verdiği için teşekkür ederim."

20 yaşındaki stoper, kamp sürecinin çok iyi geçtiğini anlattı.

"Kendimizi lige çok iyi hazırlıyoruz. Hazırlık maçlarının kalitesi de belli. İyi takımlarla oynuyoruz. Bence sonuçtan bağımsız çok iyi hazırlanıyoruz. Maçlar güzel geçiyor. Çok pozisyona giriyoruz. Maalesef kaçırıyoruz ama bunun mükafatını ligde alacağımızı düşünüyorum."

"Gençler olarak biz çok mutluyuz"

Metehan Baltacı, kampa 15 altyapı oyuncusunun getirildiğini ve bu durumdan genç isimler olarak memnun kaldıklarını aktardı.

"Gençler olarak çok mutluyuz. Hocamız bize değer veriyor. Biz de karşılığını vermeye çalışıyoruz. Kendisi hep, 'Ben sizin her zaman arkanızdayım. Siz yeter ki iyi olun.' diyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

Sarı-kırmızılı futbolcu, takımın tecrübeli oyuncularının gençlere destek olduğuna değindi.

"Hepsi çok iyi insanlar. Mata, Mertens, Gomis bizimle çok ilgileniyor. Kendi mevkiimde Nelsson ve Abdülkerim ağabey her zaman doğru ve yanlışlarımızı söylüyorlar. Takım içinde güzel bir ortam var. Zaten takımımız geç oluşmuştu. Artık birbirimize ısındık. Son maçlardaki başarımız da ortada. Lige çok iyi bir şekilde başlamak istiyoruz."