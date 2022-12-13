Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 20:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
İngiltere'de ilk aday Thomas Tuchel
Fransa'ya yenilerek Dünya Kupası'na veda eden İngiltere'de Gareth Southgate ile yolların ayrılması durumunda ilk aday Thomas Tuchel.
Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere çeyrek finalde Fransa'ya yenilerek Dünya Kupası'na veda etti.
Alman Bild, İngiltere'de teknik direktörlük görevi için Gareth Southgate ile devam edilmezde Thomas Tuchel'in ilk aday olduğunu yazdı.
Son olarak Chelsea'yi çalıştıran Thomas Tuchel, İngiliz ekibiyle 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
İngiltere için Mauricio Pochettino, Brendan Rodgers ve Steve Holland isimleri de gündemde.
Etiketler: İngiltere
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