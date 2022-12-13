Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere çeyrek finalde Fransa'ya yenilerek Dünya Kupası'na veda etti.

Alman Bild, İngiltere'de teknik direktörlük görevi için Gareth Southgate ile devam edilmezde Thomas Tuchel'in ilk aday olduğunu yazdı.

Son olarak Chelsea'yi çalıştıran Thomas Tuchel, İngiliz ekibiyle 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

İngiltere için Mauricio Pochettino, Brendan Rodgers ve Steve Holland isimleri de gündemde.