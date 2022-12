NBA'den yapılan açıklamaya göre, normal sezon için verilecek 6 ödülde eski yıldız basketbolcuların isimleri kullanılacak.

En değerli oyuncuya (MVP) Michael Jordan Ödülü, en iyi savunma oyuncusuna Hakeem Olajuwon Ödülü, yılın çaylağına Wilt Chamberlain Ödülü, en iyi 6. oyuncuya John Havlicek Ödülü ve en çok gelişme kaydeden oyuncuya George Mikan Ödülü verilecek.

İsimlerin yanı sıra ödüllerin tasarımlarında da değişikliğe gidildi.

Ayrıca normal sezona yeni bir ödül eklendi. Maçların son dakikalarındaki kritik anlarda en iyi performansı sergileyen oyuncuya Jerry West Ödülü takdim edilecek.

